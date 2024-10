Perché la “manovra a cuore” della Cina allarma Taiwan e fa salire ancora la tensione (Di martedì 15 ottobre 2024) Pechino ha fatto sapere di aver concluso "con successo" l'esercitazione Spada congiunta 2024-B con cui lunedì 14 ottobre ha voluto dare un segnale alla leadership di Taipei. Le manovre sono state lanciate senza notifiche preventive e con un perimetro d'azione per la prima volta nelle 24 miglia nautiche della zona contigua. Una mossa che, ancora una volta, ha fatto salire la tensione nella regione. Fanpage.it - Perché la “manovra a cuore” della Cina allarma Taiwan e fa salire ancora la tensione Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Pechino ha fatto sapere di aver concluso "con successo" l'esercitazione Spada congiunta 2024-B con cui lunedì 14 ottobre ha voluto dare un segnale alla leadership di Taipei. Le manovre sono state lanciate senza notifiche preventive e con un perimetro d'azione per la prima volta nelle 24 miglia nautichezona contigua. Una mossa che,una volta, ha fattolanella regione.

Video Perché “manovra Video Perché “manovra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.Errore nel parsing del feed RSS: Only one top level element is allowed in an XML document.