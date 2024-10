Niente panico, testo e significato della nuova canzone di Ghali (Di martedì 15 ottobre 2024) Niente panico, la nuova canzone di Ghali, è dedicata a tutte e tutti coloro che stanno attraversando un periodo in balia della paura. Il cantautore e rapper milanese ha scritto il pezzo rivolgendosi idealmente alla sua generazione, affinché non si faccia travolgere dall’angoscia, in quelli che sono tempi tumultuosi e terribili. Non solo: il pezzo è anche un modo che Ghali ha utilizzato per canalizzare il dolore per la malattia della madre che, per la terza volta nella vita, si è trovata ad affrontare un cancro. Nelle settimane passate al suo fianco in ospedale, Niente panico è stato una sorta di invito a non mollare. “Spesso andavo a prendermi una boccata d’aria nel giardino dell’ospedale e quel giorno ero lì. Ho messo le cuffie e ho schiacciato play su ‘Niente panico’. Cultweb.it - Niente panico, testo e significato della nuova canzone di Ghali Leggi tutta la notizia su Cultweb.it (Di martedì 15 ottobre 2024), ladi, è dedicata a tutte e tutti coloro che stanno attraversando un periodo in baliapaura. Il cantautore e rapper milanese ha scritto il pezzo rivolgendosi idealmente alla sua generazione, affinché non si faccia travolgere dall’angoscia, in quelli che sono tempi tumultuosi e terribili. Non solo: il pezzo è anche un modo cheha utilizzato per canalizzare il dolore per la malattiamadre che, per la terza volta nella vita, si è trovata ad affrontare un cancro. Nelle settimane passate al suo fianco in ospedale,è stato una sorta di invito a non mollare. “Spesso andavo a prendermi una boccata d’aria nel giardino dell’ospedale e quel giorno ero lì. Ho messo le cuffie e ho schiacciato play su ‘’.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Panico per la nuova “truffa del piccione” : “Una donna mi ha detto che avevo la pupù dell’uccello sul vestito - ma era senape. Mi ha rubato la collanina” - Fin qui tutto “normale”, quantomeno naturale accada. L'articolo Panico per la nuova “truffa del piccione”: “Una donna mi ha detto che avevo la pupù dell’uccello sul vestito, ma era senape. Non riuscivo a capire cosa fosse di preciso. Solo alla sera, prima di andare a letto, mi sono accorta di non avere più al collo la catenina d’oro che portavo sempre. (Ilfattoquotidiano.it)

Nuova scossa in Giappone - panico in aumento per il mega-terremoto previsto : assalto ai supermercati - In Giappone annunciato un terremoto devastante Il timore per un possibile mega-terremoto in Giappone ha intanto innescato un picco nella domanda di kit per catastrofi e beni di prima necessità in tutto il paese, mentre le autorità giapponesi hanno esortato le persone a evitare l’accaparramento di beni. (Secoloditalia.it)