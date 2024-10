Naufrago salvato dopo oltre due mesi passati alla deriva nel Mare di Okhotsk. Morti fratello e figlio (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 - Un peschereccio ha messo fine all'incubo di Mikhail Pichugin, alla deriva in Mare aperto a bordo di un canotto da oltre due mesi. Il 46enne è stato ripescato lunedì nel Mare di Okhotsk, a est della costa orientale della Siberia. Non ce l'hanno fatta invece il fratello di 49 anni e il figlio di 15 imbarcati su un catamarano assieme a lui. I due corpi trovati a bordo del canotto con lui. La traversata  Il 9 agosto i due fratelli e il ragazzo erano partiti a bordo del catamarano dalla regione di Khabarovsk per raggiungere l'isola di Sakhalin. Ma durante la traversata qualcosa è andato storto e i tre hanno perso la rotta per l'isola, inoltre dopo vari tentativi si è rotto anche il motore. Il giallo  I tre naufraghi, scrivono i media russi, avevano solo poche razioni di cibo e 20 litri di acqua potabile. Quotidiano.net - Naufrago salvato dopo oltre due mesi passati alla deriva nel Mare di Okhotsk. Morti fratello e figlio Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 - Un peschereccio ha messo fine all'incubo di Mikhail Pichugin,inaperto a bordo di un canotto dadue. Il 46enne è stato ripescato lunedì neldi, a est della costa orientale della Siberia. Non ce l'hanno fatta invece ildi 49 anni e ildi 15 imbarcati su un catamarano assieme a lui. I due corpi trovati a bordo del canotto con lui. La traversata  Il 9 agosto i due fratelli e il ragazzo erano partiti a bordo del catamarano dregione di Khabarovsk per raggiungere l'isola di Sakhalin. Ma durante la traversata qualcosa è andato storto e i tre hanno perso la rotta per l'isola, invari tentativi si è rotto anche il motore. Il giallo  I tre naufraghi, scrivono i media russi, avevano solo poche razioni di cibo e 20 litri di acqua potabile.

