Mozzanica, Ester Raimondi morta per malore improvviso a 15 anni, la madre: "Vomitava nero", ipotesi morbo di Crohn fulminante

La 15enne di Mozzanica Ester Raimondi è morta per un malore improvviso dopo essere stata dimessa dall'ospedale di Treviglio con una diagnosi di "influenza virale". La giovane aveva lamentato nella giornata di venerdì un "forte mal di pancia" dopo essere uscita con gli amici. A stroncarla potrebbe es

Mozzanica sotto shock per la morte di Ester : aveva 15 anni - Il papà ha chiamato il 118. L’Amministrazione Comunale si stringe, insieme alla comunità di Mozzanica, attorno ai genitori, al fratello e agli amici. . I medici del Papa Giovanni hanno tentato invano a rianimarla, ma per Ester non c’era più nulla da fare. Un intervento delicato durato circa sei ore. (Bergamonews.it)