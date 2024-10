Oasport.it - MotoGP. Ormai andrebbe istituito “il Mondiale degli altri”, dedicato a chi non calvalca una Ducati!

(Di martedì 15 ottobre 2024) Quanto sta compiendoin questo 2024 è assolutamente sensazionale.è un evento quanto la Casa di Borgo Panigale NON monopolizza il podio. La tripletta è diventata la consuetudine nella stagione corrente, poiché ne sono arrivate ben 11 su 16 Gran Premi! Talvolta si è persino andati oltre, calando il poker o chiamando la cinquina, come accaduto domenica a Motegi. Alla luce della situazione, verrebbe da dare un’occhiata a quello che potrebbe essere battezzato “il”, ovverosia la rincorsa a un ipotetico titolo riservato a chi non cavalca una Desmosedici. Un po’ come quando, nella feroce F1 turbocompressaanni ‘80, vennero istituiti il “Jim Clark Trophy” e il “Colin Chapman Trophy” per premiare il miglior pilota e la migliore squadra dotate di motore atmosferico.