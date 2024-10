Morte George Baldock, il Panathinaikos onorerà l’accordo triennale versando l’intero stipendio alla sua famiglia (Di martedì 15 ottobre 2024) Vicinanza e solidarietà alla compagna e al figlio di un anno di George Baldock. Il Panathinaikos – club greco e ultima squadra del giocatore scomparso lo scorso 9 ottobre, tragicamente annegato mentre nuotava nella piscina della sua casa a Glyfada, ad Atene – verserà alla famiglia del 31enne l’intero ingaggio previsto dal contratto triennale concordato nell’ultima sessione di calciomercato estivo. Dunque, secondo una fonte vicina e poi riportata dal Daily Mail, il club greco onorerà il contratto. Inoltre, per ricordare la sua scomparsa, nel giorno del primo anniversario della Morte sarà organizzata una partita di beneficenza. L’accadutoLo scorso 9 ottobre, il primo allarme era stato lanciato dalla moglie, che non riusciva più a contattarlo. Ilfattoquotidiano.it - Morte George Baldock, il Panathinaikos onorerà l’accordo triennale versando l’intero stipendio alla sua famiglia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Vicinanza e solidarietàcompagna e al figlio di un anno di. Il– club greco e ultima squadra del giocatore scomparso lo scorso 9 ottobre, tragicamente annegato mentre nuotava nella piscina della sua casa a Glyfada, ad Atene – verseràdel 31enneingaggio previsto dal contrattoconcordato nell’ultima sessione di calciomercato estivo. Dunque, secondo una fonte vicina e poi riportata dal Daily Mail, il club grecoil contratto. Inoltre, per ricordare la sua scomparsa, nel giorno del primo anniversario dellasarà organizzata una partita di beneficenza. L’accadutoLo scorso 9 ottobre, il primorme era stato lanciato dmoglie, che non riusciva più a contattarlo.

