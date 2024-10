Milan come non sprecare i 20 milioni di Musah | dagli Stati Uniti arriva il suggerimento|Primapagina

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) 2024-10-14 17:00:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Il primo gol (con gli) non si scorda mai. E, anzi, potrebbe aprire prospettive interessanti sul futuro aldi Yunus, caduto nel dimenticatoio di Paulo Fonseca nel corso delle ultime settimane. Assist di Pulisic e gol del centrocampista classe 2002, con uno di quegli inserimenti che lo hanno fatto apprezzare con la maglia del Valencia e hanno convinto il club rossonero ad investire 20di euro su di lui dopo una lunga trattativa nell’estate del 2023. Un giocatore che per larghi tratti è sembrato un pesce fuor d’acqua, senza un ruolo e compiti ben definiti, complici le enormi difficoltà di Stefano Pioli prima e di Fonseca poi di trovare i giusti equilibri ad una rosa non amalgata al meglio.