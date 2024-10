Meloni, spero ok a Fitto senza distinguo e tentennamenti (Di martedì 15 ottobre 2024) "Mi auguro che tutte le forze politiche italiane si facciano parte attiva presso le proprie famiglie politiche europee affinché questo risultato per la nostra nazione possa essere raggiunto rapidamente e senza inciampi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo a proposito dell'indicazione di Raffaele Fitto come commissario e vicepresidente della nuova commissione Ue di Ursula von der Leyen. "Ci sono momenti - ha aggiunto - in cui l'interesse nazionale deve prevalere su quello di parte: mi auguro che sia uno di questi senza distinguo e senza tentennamenti". Quotidiano.net - Meloni, spero ok a Fitto senza distinguo e tentennamenti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) "Mi auguro che tutte le forze politiche italiane si facciano parte attiva presso le proprie famiglie politiche europee affinché questo risultato per la nostra nazione possa essere raggiunto rapidamente einciampi". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgianelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo a proposito dell'indicazione di Raffaelecome commissario e vicepresidente della nuova commissione Ue di Ursula von der Leyen. "Ci sono momenti - ha aggiunto - in cui l'interesse nazionale deve prevalere su quello di parte: mi auguro che sia uno di questi".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Beppe Grillo contro Todde (senza citarla) sulle politiche energetiche in Sardegna. Lei : “Fa il comico” - . La transizione energetica la vogliamo fare, ma il tema è non trasformare il paesaggio unico della Sardegna in un paesaggio industriale”. Prima gli attacchi a distanza di Beppe Grillo per la gestione delle politiche energetiche in Sardegna, quindi la replica della neo presidetente M5s Alessandra Todde. (Ilfattoquotidiano.it)

Dopo la modifica dei criteri di nullità dei voti - ribaltato il risultato delle Politiche a Cosenza : eletto Andrea Gentile di Fi - fuori deputata M5s - All’esito dello spoglio delle politiche del 25 settembre del 2022 nel collegio uninominale Calabria 02 era risultata eletta la candidata del Movimento 5 stelle Laura Orrico. “Va ripristinato il principio per cui – affermava Pittalis – per l’uninominale se viene messa la croce su più simboli della stessa coalizione va considerato rafforzativo dell’espressione di voto dell’elettore”. (Ilfattoquotidiano.it)