Tpi.it - Meloni è più ricca grazie ai libri. Da Schlein a Salvini, ecco le dichiarazioni dei redditi dei politici

(Di martedì 15 ottobre 2024) Scriveresi sta rivelando un’attività particolarmente proficua per Giorgia. Nel 2023 la presidente del Consiglio ha percepitoper 459mila euro, il 56% in più rispetto ai 293mila euro dell’anno precedente. E l’aumento – spiegano fonti di Palazzo Chigi al Fatto Quotidiano – è legato proprio al grande successo deico-firmati dalla premier: La versione di Giorgia, scritto con Alessandro Sallusti e uscito nel 2023 per Rizzoli, e Io sono Giorgia, pubblicato sempre da Rizzoli nel 2021.– che ha rinunciato al compenso previsto per il presidente del Consiglio, optando per mantenere quello da deputata ha da poco pubblicato sul sito della Camera la propria dichiarazione deirelativa all’anno fiscale 2023. L’anno scorso il vicepremier Matteoha dichiarato 99.