Meloni al Senato in vista del Consiglio europeo | Italia non è isolata a Fitto deleghe di primissimo livello - DIRETTA

Giorgia Meloni è al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre. La premier rilascerà varie dicharazioni sui dossier che si discuteranno a Bruxelles, tra cui Ucraina, Medio Oriente e immigrazione. "Questa nuova legislatura europea si è aperta all'insegna della preo

Consiglio europeo - Meloni riferisce in Senato : “Isolamento Italia? Mantra smentito da realtà” - Il rapporto Letta sul mercato interno e, ancor più, il rapporto Draghi sulla competitività europea, hanno fotografato con chiarezza i numeri e le ragioni della nostra perdita di ruolo negli ultimi decenni. Oppure possiamo invertire radicalmente questa tendenza, concentrandoci sulla visione e sugli strumenti necessari a realizzare quella visione. (Lapresse.it)

