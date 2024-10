Mark Cavendish iscritto alla Maratona di Parigi | Ora voglio correre

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dbici alle scarpe da corsa.torna a, ma lo farà in un’altra veste: quella di runner. Il 39enne, che quest’anno ha conquistato la 35esima vittoria di tappa al Tour de France (record), si èdi. “Andrò sempre in bicicletta, ma ora”, ha dichiarato in un’intervista a Men’s Health il britannico che ha rivelato: “È spontaneo: mettiti le scarpe e vai! Ho già accettato di fare ladicon mio fratello. Ha iniziato ad andare in bici prima di me, ed era più bravo di me. Negli ultimi quattro anni, ha iniziato a mettersi in forma. Va a cavallo e ha iniziato a. Per la prima volta da quando eravamo bambini, è più leggero di me”.ha affermato di non essersi ancora “concentrato completamente” su cosa farà in futuro.