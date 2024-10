Maria Arcangela Turturo, il marito dal carcere: “Un incidente. Ho provato a rianimare mia moglie” (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è tenuto nelle scorse ore l’interrogatorio di garanzia di Giuseppe Lacarpia, accusato dell’omicidio di Maria Arcangela Tarturo. “Ho provato a rianimare mia moglie”. La sua versione Giuseppe Lacarpia, 65enne di Gravina di Puglia, l’ha riproposta nelle scorse ore anche al gip del Tribunale di Bari Valeria Isabella Valenzi nel corso dell’interrogatorio di garanzia. Per l’uomo l’incendio dell’auto è stato causato da un incidente stradale. Maria Arcangela Turturo, il marito dal carcere: “Un incidente” (ANSA FOTO/FACEBOOK FOTO) – Notizie.comLa versione della Procura della Repubblica, sulla morte di Maria Arcangela Turturo di 60 anni, è completamente opposta. Ed è corroborata dalle testimonianze dei soccorritori, della polizia, della figlia della coppia, di alcuni passanti e da un breve video effettuato da uno di loro. Notizie.com - Maria Arcangela Turturo, il marito dal carcere: “Un incidente. Ho provato a rianimare mia moglie” Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Si è tenuto nelle scorse ore l’interrogatorio di garanzia di Giuseppe Lacarpia, accusato dell’omicidio diTarturo. “Homia”. La sua versione Giuseppe Lacarpia, 65enne di Gravina di Puglia, l’ha riproposta nelle scorse ore anche al gip del Tribunale di Bari Valeria Isabella Valenzi nel corso dell’interrogatorio di garanzia. Per l’uomo l’incendio dell’auto è stato causato da unstradale., ildal: “Un” (ANSA FOTO/FACEBOOK FOTO) – Notizie.comLa versione della Procura della Repubblica, sulla morte didi 60 anni, è completamente opposta. Ed è corroborata dalle testimonianze dei soccorritori, della polizia, della figlia della coppia, di alcuni passanti e da un breve video effettuato da uno di loro.

Femminicidio di Maria Arcangela Turturo - tre giovani hanno visto il marito che schiacciava la donna : “Avevamo paura - abbiamo solo filmato” - Ci sono tre persone che nella notte tra il 5 e il 6 ottobre hanno visto – e filmato – il femminicidio di Maria Arcangela Turturo, la cui morte sarebbe stata causata dal marito Giuseppe Lacarpia che avrebbe poi inscenato un incidente stradale lungo una strada statale vicino a Gravina di Puglia. . La donna muoveva le mani e le braccia, come a volerlo spostare e gridava”, hanno spiegato i tre ... (Ilfattoquotidiano.it)

Maria Arcangela Turturo - prima di morire racconta alla figlia che è stato il marito a darle fuoco - “Mi voleva uccidere, mi ha messo le mani alla gola, mi ha chiuso in auto con le fiamme”, queste sarebbero state le sue ultime parole; e sulla base di queste adesso l’uomo, Giuseppe Lacarpia, è in stato di fermo, con l’accusa di omicidio volontario premeditato e aggravato. Il femminicidio di Roua Nabi, uccisa davanti ai figli dall'ex ... (News.robadadonne.it)

Maria Arcangela Turturo - in un video le sue urla mentre il marito la uccide : “Che stai facendo?” - L’arresto di Lacarpia e i dettagli terribili dell’accaduto hanno aperto ancora una volta il dibattito sull’importanza di prevenire e combattere la violenza domestica, fenomeno che purtroppo continua a mietere vittime in Italia. La gravità dell’episodio è ulteriormente amplificata dal fatto che, nonostante le ustioni e le ferite subite, la donna è stata ricoverata in ospedale ed è riuscita ... (Thesocialpost.it)