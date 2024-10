Marco Columbro oggi si sfoga in tv: “Dopo l’aneurisma non mi hanno fatto fare più niente” (Di martedì 15 ottobre 2024) Marco Columbro oggi sta bene ma il 7 dicembre del 2001, ovvero 23 anni fa, fu colpito da un aneurisma Marco Columbro oggi si sfoga in tv: “Dopo l’aneurisma non mi hanno fatto fare più niente” su Perizona.it Perizona.it - Marco Columbro oggi si sfoga in tv: “Dopo l’aneurisma non mi hanno fatto fare più niente” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di martedì 15 ottobre 2024)sta bene ma il 7 dicembre del 2001, ovvero 23 anni fa, fu colpito da un aneurismasiin tv: “non mipiù” su Perizona.it

“La vita stravolta”. Marco Columbro oggi - da anni sparito dalle scene : perché non torna in tv - Tra i tanti programmi di successo che lo vedevano al timone, ricordiamo Paperissima e Buona domenica ma è stata prolifica anche l’attività come attore, in tv come a teatro. Andrà in onda sabato 12 ottobre, in seconda serata su Rai 1 ma le anticipazioni sono già uscite. Io all’epoca, quando ho avuto la malattia, ero al massimo della mia notorietà, per cui non è che fossi uno che era andato male. (Caffeinamagazine.it)

Marco Columbro oggi dopo ictus e coma : “La tv non mi ha più chiamato” - Marco Columbro è tornato in tv. Nel 2003 ha presentato Scommettiamo che…? sulla Rai mentre le ultime conduzioni in Mediaset risalgono al 2000 (Vota la voce) e 1999 (Scherzi a parte). Che fine ha fatto Marco Columbro Cosa fa oggi Marco Columbro? Lontano dal piccolo schermo – ad eccezione di qualche ospitata – il conduttore classe 1950 si è dedicato ad un’attività imprenditoriale e turistica, ... (Dilei.it)