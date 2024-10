Manovra 2025, il governo in Cdm decide su pensioni e aliquote Irpef (Di martedì 15 ottobre 2024) Manovra 2025, decreto fiscale collegato, tagli del 5% alle spese dei ministeri, nuove aliquote Irpef, pensioni e bonus casa. Questi i temi principali su cui il Cdm di oggi, 15 ottobre 2024, è chiamato a discutere, con sul tavolo anche il Documento programmatico di bilancio che il governo italiano dovrà inviare entro la mezzanotte a Bruxelles. La riunione è prevista alle ore 20. I fondi per la Manovra 2025 dalle banche Per la Manovra 2025 il governo di Giorgia Meloni non ha mai negato l’esigenza di reperire fondi atti alla copertura delle spese. Nelle scorse settimane si è molto discusso dei contributi che l’esecutivo intende chiedere alle banche, ipotesi questa confermata e arricchita dalle dichiarazioni del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha parlato di 3-4 miliardi di euro che dovrebbero arrivare dagli istituti. Quifinanza.it - Manovra 2025, il governo in Cdm decide su pensioni e aliquote Irpef Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 15 ottobre 2024), decreto fiscale collegato, tagli del 5% alle spese dei ministeri, nuovee bonus casa. Questi i temi principali su cui il Cdm di oggi, 15 ottobre 2024, è chiamato a discutere, con sul tavolo anche il Documento programmatico di bilancio che ilitaliano dovrà inviare entro la mezzanotte a Bruxelles. La riunione è prevista alle ore 20. I fondi per ladalle banche Per laildi Giorgia Meloni non ha mai negato l’esigenza di reperire fondi atti alla copertura delle spese. Nelle scorse settimane si è molto discusso dei contributi che l’esecutivo intende chiedere alle banche, ipotesi questa confermata e arricchita dalle dichiarazioni del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha parlato di 3-4 miliardi di euro che dovrebbero arrivare dagli istituti.

