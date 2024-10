Manager Sogei arrestato mentre intasca una mazzetta da 15 mila euro: tra gli indagati anche il referente di Elon Musk in Italia (Di martedì 15 ottobre 2024) «I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su disposizione di questa Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione locale, domiciliare e di contestuale sequestro nei confronti di alcuni Pubblici Ufficiali e imprese, per ipotesi di corruzione e turbata libertà degli incanti nell’ambito di diverse procedure di appalto/affidamento in materia di informatica e telecomunicazioni, Feedpress.me - Manager Sogei arrestato mentre intasca una mazzetta da 15 mila euro: tra gli indagati anche il referente di Elon Musk in Italia Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 15 ottobre 2024) «I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su disposizione di questa Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione locale, domiciliare e di contestuale sequestro nei confronti di alcuni Pubblici Ufficiali e imprese, per ipotesi di corruzione e turbata libertà degli incanti nell’ambito di diverse procedure di appalto/affidamento in materia di informatica e telecomunicazioni,

Corruzione e turbativa d’asta a Roma: arrestato Paolino Iorio, direttore generale Sogei. Indagate 18 persone e 14 aziende - Il dg Paolino Iorio è stato fermato mentre intascava 15mila euro da un imprenditore. La procura: “Riceveva mazzette due volte al mese”. Si indaga su appalti dei ministeri di Interni e Difesa. La fina ... (quotidiano.net)

Corruzione, arrestati il direttore generale di Sogei e un imprenditore: 18 indagati - L’altra accusa è turbativa d’asta. Gli investigatori lo hanno colto in flagrante mentre un imprenditore gli stava dando 15mila euro, sequestrati. Tra gli indagati anche il referente di Elon Musk in It ... (editorialedomani.it)