Maltempo in arrivo: scatta l'allerta meteo per piogge e temporali (Di martedì 15 ottobre 2024) Una perturbazione in arrivo determinerà la possibilità di temporali dal pomeriggio di domani, mercoledì 16 ottobre, nelle zone nord occidentali. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e temporali Pisatoday.it - Maltempo in arrivo: scatta l'allerta meteo per piogge e temporali Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Una perturbazione indeterminerà la possibilità didal pomeriggio di domani, mercoledì 16 ottobre, nelle zone nord occidentali. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e

Tornano rovesci e temporali : maltempo in arrivo anche in provincia di Brindisi - Di seguito le previsioni del tempo per i prossimi giorni in Puglia a cura di Manuel Mazzoleni, meteorologo di 3bmeteo.com L’ottobrata di questo inizio di settimana ha già le ore contate, visto che dall’Europa occidentale si sta avvicinando una nuova intensa saccatura, che piloterà... (Brindisireport.it)

Stop all''ottobrata' - in arrivo pioggia e temporali sull'Italia - Previsioni meteo per oggi Al Nord. Al mattino cieli nuvolosi o irregolarmente nuvolosi con locali piogge sulla Toscana. In serata e in nottata tempo instabile con piogge sparse su tutte le regioni. In serata e nella notte precipitazioni in estensione anche al Nord-Est. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con ancora assenza prevalente di nuvolosità. (Agi.it)

Meteo - da mercoledì cambia tutto : in arrivo piogge e temporali - “La settimana sarà caratterizzata da un meteo a due velocità, con un inizio dominato dall’anticiclone e una seconda parte segnata dal ritorno del maltempo”. Lo afferma in una nota il meteorologo di 3bMeteo Francesco Nucera. "L’anticiclone presente sulla nostra Penisola concede spazio ad una... (Parmatoday.it)