Lonely Planet spiegazione del finale | i personaggi di Laura Dern e Liam Hemsworth finiscono insieme?

(Di martedì 15 ottobre 2024)del: idi? Neldi(qui la nostra recensione), Katherine Loewe () e Owen Brophy () finalmente riconciliano ciò che è successo tra loro in Marocco con le loro vite a casa. Dopo aver trascorso diversi giorninel corso del loro ritiro di scrittura, Katherine e Owen agiscono sui loro sentimenti romantici l’uno per l’altra. All’inizio, Owen si sente in conflitto. Tuttavia, una volta che diventa chiaro che la sua ragazza, Lily Kemp (Diana Silvers), sta tradendo Owen proprio sotto il suo naso con la sua collega scrittrice, Owen ottiene la chiarezza di cui ha bisogno. Stare con Katherine, anche in senso platonico, lo fa sentire bene. Owen chiede a Katherine di lasciare il ritiro con lui, e lei lo fa.