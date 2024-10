Iodonna.it - L'obiettivo è mettere al centro delle agende di tutti i Paesi l'accessibilità universale. Il vertice si concluderà il 16 ottobre con la firma della Carta di Solfagnano

(Di martedì 15 ottobre 2024) Con l’esecuzione dell’inno italiano, proposto anche nella lingua dei segni, si è aperto ad Assisi, per la prima volta al mondo, l’evento internazionale “G7- Inclusione e Disabilità”. Un evento storico che riunisce i leaderprincipali economie avanzate del mondo per condividere strategie e impegni per contrastare le discriminazioni e garantire ail diritto alla piena partecipazione civile, sociale e politicavita quotidiana.