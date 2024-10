LIVE Italia-Irlanda 1-0, Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA: Casadei porta in vantaggio gli azzurrini (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28?- Nulla di fatto su questo corner, con Ndour che protegge bene palla evitando la ripartenza avversaria. 27?- Splendida azione degli azzurri, con Esposito che con un tacco libera Gnonto. Il capitano con il numero 10 sulla spalle lascia partire un destro micidiale, ma l’estremo difensore irlandese si salva con l’aiuto della traversa. Primo angolo per l’Italia. 27?- Fuorigioco millimetrico di Casadei sul lancio di Prati. Ricordiamo che nel corso delle Qualificazioni agli Europei Under 21 non è presente il VAR. 25?- Gol pesantissimo che arriva nel momento migliore degli ospiti. azzurrini che sembravano anche un pizzico in difficoltà emotiva. 23?- RETEEEEEE ItaliaAAAAA! Contropiede azzurro con Gnonto che trova Casadei a rimorchio. L’ex Inter la mette nell’angolino. Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda 1-0, Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA: Casadei porta in vantaggio gli azzurrini Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA28?- Nulla di fatto su questo corner, con Ndour che protegge bene palla evitando la ripartenza avversaria. 27?- Splendida azione degli azzurri, con Esposito che con un tacco libera Gnonto. Il capitano con il numero 10 sulla spalle lascia partire un destro micidiale, ma l’estremo difensore irlandese si salva con l’aiuto della traversa. Primo angolo per l’. 27?- Fuorigioco millimetrico disul lancio di Prati. Ricordiamo che nel corso delleagliUnder 21 non è presente il VAR. 25?- Gol pesantissimo che arriva nel momento migliore degli ospiti.che sembravano anche un pizzico in difficoltà emotiva. 23?- RETEEEEEEAAAAA! Contropiede azzurro con Gnonto che trovaa rimorchio. L’ex Inter la mette nell’angolino.

