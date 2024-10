L’Italia Under21 si qualifica agli Europei 2025 col brivido: basta un pari con l’Irlanda (Di martedì 15 ottobre 2024) Missione compiuta per L’Italia Under 21 che stacca il pass per i Campionati Europei di categoria 2025 che si disputeranno in Slovacchia. agli Azzurrini, guidati dal commissario tecnico Carmine Nunziata, era sufficiente conquistare un pareggio nel match odierno contro l’Irlanda allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste e il pareggio per 1-1 ha confermato il passaggio del turno per i nostri portacolori. L’Italia si è schierata in campo con il 4-3-2-1 con Desplanches tra i pali, quindi linea difensiva composta da Savona, Ghilardi, Bertola e Zanotti. Centrocampo con Ndour, Prati e Casadei, quindi Gnonto e Baldanzi a sostegno di Esposito. l’Irlanda, invece, ha risposto con il 5-3-2 con Brooks in porta, Curtis, Abankwah, Adegboyega, Garcia MacNully e Roughan in difesa, quindi Healy, Adeeko e Moran in mediana, mentre il duo d’attacco era composto da Armstrong e Kenny. Oasport.it - L’Italia Under21 si qualifica agli Europei 2025 col brivido: basta un pari con l’Irlanda Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Missione compiuta perUnder 21 che stacca il pass per i Campionatidi categoriache si disputeranno in Slovacchia.Azzurrini, guidati dal commissario tecnico Carmine Nunziata, era sufficiente conquistare un pareggio nel match odierno controallo stadio “Nereo Rocco” di Trieste e il pareggio per 1-1 ha confermato il passaggio del turno per i nostri portacolori.si è schierata in campo con il 4-3-2-1 con Desplanches tra i pali, quindi linea difensiva composta da Savona, Ghilardi, Bertola e Zanotti. Centrocampo con Ndour, Prati e Casadei, quindi Gnonto e Baldanzi a sostegno di Esposito., invece, ha risposto con il 5-3-2 con Brooks in porta, Curtis, Abankwah, Adegboyega, Garcia MacNully e Roughan in difesa, quindi Healy, Adeeko e Moran in mediana, mentre il duo d’attacco era composto da Armstrong e Kenny.

