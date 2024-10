Le ultime. Pobega in ripresa: rientra in gruppo e sogna il Ferraris (Di martedì 15 ottobre 2024) Buone notizie: Tommaso Pobega (nella foto Schicchi) ha ripreso ad allenarsi. Parzialmente, ma il ritorno a pieno regime avverrà nelle prossime ore: in vista della marcia di avvicinamento alla trasferta di Marassi. Oggi torna a Casteldebole Posch, domani toccherà a Fabbian, mentre Aebischer, Erlic, Freuler, Iling-Junior, Moro, Ndoye, Skorupski e Urbanski rientreranno giovedì. L’ultimo sarà Lucumi, atteso per la rifinitura di venerdì e per questo a rischio panchina, sebbene di rientro da squalifica, con Casale ed Erlic a giocarsi una maglia da titolare. Ma la buona notizia è che si allungano le rotazioni in mediana, dove Freuler fin qui non ha avuto pausa, con Aebischer e Moro a giocarsi il ruolo di mezzala di equilibrio e Urbanski e Fabbian quella del centrocampista offensivo di inserimento. Sport.quotidiano.net - Le ultime. Pobega in ripresa: rientra in gruppo e sogna il Ferraris Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Buone notizie: Tommaso(nella foto Schicchi) ha ripreso ad allenarsi. Parzialmente, ma il ritorno a pieno regime avverrà nelle prossime ore: in vista della marcia di avvicinamento alla trasferta di Marassi. Oggi torna a Casteldebole Posch, domani toccherà a Fabbian, mentre Aebischer, Erlic, Freuler, Iling-Junior, Moro, Ndoye, Skorupski e Urbanski rientreranno giovedì. L’ultimo sarà Lucumi, atteso per la rifinitura di venerdì e per questo a rischio panchina, sebbene di rientro da squalifica, con Casale ed Erlic a giocarsi una maglia da titolare. Ma la buona notizia è che si allungano le rotazioni in mediana, dove Freuler fin qui non ha avuto pausa, con Aebischer e Moro a giocarsi il ruolo di mezzala di equilibrio e Urbanski e Fabbian quella del centrocampista offensivo di inserimento.

Le ultime da Casteldebole : giovedì è fissata la ripresa degli allenamenti senza i nazionali. Pobega non conosce sosta - a Genova ci sarà . Intanto Ferguson vede il rientro : ma senza rischi - Marcello Giordano . Fino ad allora potrà lavorare con Ravaglia, Beukema, Casale, Miranda, Corazza, Lykogiannis, Holm, De Silvestri, Karlsson, Orsolini, Dominguez, Dallinga, Karlsson e Odgaard. Anche ieri, lavoro differenziato per lo scozzese, con seduta di allenamento su potenza muscolare, con elastici e lavoro di traino. (Sport.quotidiano.net)

Pobega Bologna - operazione in CHIUSURA. Ecco le ultime sul nuovo centrocampista rossoblu - Ecco le ultime novità. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto l’operazione con il Bologna è ora in chiusura: nelle ultime […]. Pobega Bologna, operazione in chiusura! Tutti i DETTAGLI e gli AGGIORNAMENTI dell’affare tra rossoblu e Milan Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Tommaso Pobega, centrocampista di proprietà del Milan dove il Bologna è pronto a ... (Calcionews24.com)

Calciomercato Bologna - PRESSING per il centrocampista rossonero Pobega. LE ULTIME - Calciomercato Bologna, il centrocampista del Milan Pobega fortemente nel mirino della società rossoblu. Certo, la concorrenza è abbastanza ampia, e secondo Sportitalia, i rossoblu sono molto vicini. CALCIOMERCATO BOLOGNA, […]. La situazione Tommaso Pobega rientra tra i calciatori in possibile arrivo in quel di Bologna: centrocampista che al Milan non è riuscito a trovare spazio nonostante il ... (Calcionews24.com)