Tpi.it - Le ragazze: anticipazioni, ospiti e streaming oggi, 15 ottobre

(Di martedì 15 ottobre 2024) Le, 15Questa sera, martedì 152024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Le, programma condotto da Francesca Fialdini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.La puntata si apre con il racconto di Luciana Rossi, nata nel 1938, che rappresenta le “” degli anni ’40. Cresciuta in una famiglia di contadini a Ponti sul Mincio, Luciana è costretta fin da giovane a lavorare sia nei campi che nell’osteria gestita dal padre. La vita di campagna non le si addice e sogna la grande città. Si trasferisce così a Roma, dove lavora come sarta e conosce Luciano, che diventerà suo marito. Una volta sposata, Luciana inizia a lavorare nella pasticceria-pizzeria della famiglia del marito, nel quartiere Prati.