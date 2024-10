Ilrestodelcarlino.it - L’Audax si impone sul Pontedera: "E’ stata un’emozione incredibile"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Non poteva esserci debutto migliore: vittoria, e per di più al PalaPanzini, davanti al proprio pubblico.batte, nella sua prima storica giornata di serie A2, il Futsal. Un primo tempo dai ritmi lenti: per tentare una mossa bisogna prima conoscersi. Benigni sblocca la gara, lo segue Toppi per il raddoppio. Il primo tempo termina con il Senigallia avanti di due. Al rientro ilsembra più determinato, alzando pressing e aspettative, ma è Paludo a segnare il 3-0 Audax. Olivi firma il 4-0, una breve parentesi toscana segnata da un gol, poi il campo è di nuovo tinto di giallorosso, con Bikai che porta il risultato sul 6-1. Ilsegna il 6-2, Massi chiude l’incontro 7-2. "Èindescrivibile - racconta il capitano senigalliese, Emanuele Chiarizia -.