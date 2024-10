Ilrestodelcarlino.it - L’architettura di Cosimo Santucci: "Quello che immaginiamo oggi sarà costruito, siamo dei visionari"

(Di martedì 15 ottobre 2024) QuandoScotucci racconta la sua storia si illumina, le parole corrono veloci, i discorsi si riempiono di bellezza e di futuro. Nato a cresciuto a Monterubbiano, in questi giorni è nel suo spazio all’interno di uno dei maggiori studi di architettura del mondo, Mvrdv a Rotterdam, dove lavorano 300 architetti di tutto il mondo. Altri 150 professionisti sono negli studi di New York, Berlino, Parigi e Shangai,, ad appena 36 anni, è già uno degli architetti più richiesti del mondo. Tutto è cominciato quando era bambino grazie a mamma Paola Pierangelini e Walter Scotucci, amati pediatri fermani ma anche assoluti esperti e appassionati d’arte: "Da bambini sapevamo che il sabato e la domenica si saliva in macchina e si andava in qualche chiesa a vedere dipinti, a tavola parlavamo sempre di cose bellissime di cui la nostra regione è ricchissima.