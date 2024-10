Ilrestodelcarlino.it - La truffa del finto incidente: la polizia recupera il bottino

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ascoli, 15 ottobre 2024 – Hanno messo in scena unperre un anziano. E’ successo sabato 5 ottobre ad Ascoli Piceno, ma il tentativo è stato sventato dall’intervento tempestivo di agenti della Questura. Due giovani napoletani sono sospettati di aver cercato di raggirare l’ascolano. Quella mattina sono pervenute alla Sala Operativa della Questura di Ascoli Piceno più segnalazioni di tentativi diin danno di persone anziane residenti in diversi quartieri della città a seguito delle quali personale della Squadra Mobile ha intercettato all’altezza del raccordo autostradale un’autovettura a noleggio a bordo della quale viaggiavano due giovani residenti nel napoletano. Sottoposti a perquisizione, i due sono stati trovati in possesso di 3.000 euro (in banconote tutte da 50 euro) e di un prezioso orologio d’oro, dei quali non sapevano dare contezza alcuna.