La storia di Luna, il salvavita a quattro zampe. A scuola con il preside ad aiutarlo in caso di crisi glicemica: "A chi dice che è la mia ombra, rispondo che è la mia luce" (Di martedì 15 ottobre 2024) Un'insolita presenza si aggira tra i corridoi dell'istituto superiore Copernico Luxemburg di Torino: Luna, una labrador nera, segue fedelmente il preside Fulvio Genero.

Luna Rossa nella storia : vince la prima America’s Cup femminile - (Adnkronos) – La prima America’s Cup 2024 femminile della storia parla italiano: le ragazze del team di Luna Rossa Prada Pirelli vincono la sfida finale contro le britanniche del team Ineos, in questo caso rinominato Athena Pathway. Si tratta della seconda vittoria del team italiano a Barcellona negli eventi collaterali all’America’s Cup vera e propria, Vuitton inclusa, dopo la vittoria ... (Seriea24.it)

Luna Rossa - Conti : “Abbiamo scritto un pezzo di storia della vela femminile”; Porro : “Esperienza unica” - Penso che siamo il team ad aver lavorato più sodo di tutti. A parte l’ambito della vela a livello di prestazione e dati, soprattutto per il fatto di aver scoperto una famiglia dietro a Luna Rossa. Giornata trionfale a Barcellona per la vela italiana, che può festeggiare il trionfo di Luna Rossa Prada Pirelli nella prima storica edizione dell’America’s Cup femminile. (Oasport.it)

Puig Women’s America’s Cup - Luna Rossa nella storia : l’equipaggio femminile vince il Trofeo - Jacopo Plazzi, coordinatore del progetto Youth & Women ha detto: «Siamo entusiasti del risultato ottenuto da questo gruppo che, sin dall’inizio del progetto, ha lavorato insieme con lo stesso obiettivo. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. (Ilfaroonline.it)