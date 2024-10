Panorama.it - La rivoluzione sanitaria di Siemens

(Di martedì 15 ottobre 2024)Healthineers ha introdotto una nuova applicazione per Apple Vision Pro che promette di rivoluzionare il settore medico, in particolare nell’ambito della pianificazione chirurgica e della formazione. Grazie a una visualizzazione fotorealistica dell’anatomia umana, resa possibile da avanzati algoritmi di rendering, questa innovazione permette a chirurghi, studenti di medicina e pazienti di esplorare ologrammi immersivi del corpo umano in tre dimensioni. L’applicazione rappresenta un importante passo in avanti nell’integrazione tra realtà aumentata e pratiche cliniche, offrendo nuove possibilità di comunicazione e comprensione delle procedure mediche. L’applicazione si distingue per la sua capacità di offrire una rappresentazione visiva estremamente realistica del corpo umano.