La rissa tra ragazzine, interviene il Comune: "Gesto da condannare ma villa Dante non è fuori controllo" (Di martedì 15 ottobre 2024) Gesto da condannare ma nessun allarme sociale. Comune e Messina Social City gettano acqua sul fuoco dopo la rissa tra giovanissimi accaduta dentro la villa Dante. Da Palazzo Zanca rassicurazioni sulla sicurezza della struttura recentemente riqualificata. Una presa di posizione che arriva dopo la Messinatoday.it - La rissa tra ragazzine, interviene il Comune: "Gesto da condannare ma villa Dante non è fuori controllo" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024)dama nessun allarme sociale.e Messina Social City gettano acqua sul fuoco dopo latra giovanissimi accaduta dentro la. Da Palazzo Zanca rassicurazioni sulla sicurezza della struttura recentemente riqualificata. Una presa di posizione che arriva dopo la

