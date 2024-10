Jim Ross su Mercedes Mone:”In tutto il mondo sanno chi è ma io non sento ancora la connessione con lei” (Di martedì 15 ottobre 2024) Il WWE Hall of Famer Jim Ross ha condiviso i suoi sinceri pensieri sul percorso di Mercedes Mone in AEW in un recente episodio del podcast “Grilling JR”. Anche se Mone ha ottenuto un riconoscimento globale e vanta una forte fanbase, Ross ha ammesso di non essersi ancora connesso con il suo personaggio durante il suo tempo in AEW finora. Mone, che ha ricevuto reazioni contrastanti sui social media, ora è posizionata come una delle principali heel di AEW. Tuttavia, Ross ha rivelato che sta ancora aspettando di sentire quella scintilla dalla sua performance. Jim Ross: ancora nessuna connessione con Mercedes Mone “Non ho ancora sentito la sua connessione” ha condiviso Ross. “So che ha molta popolarità. So che le persone in tutto il mondo sanno chi è, ma non l’ho sentita. Zonawrestling.net - Jim Ross su Mercedes Mone:”In tutto il mondo sanno chi è ma io non sento ancora la connessione con lei” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Il WWE Hall of Famer Jimha condiviso i suoi sinceri pensieri sul percorso diin AEW in un recente episodio del podcast “Grilling JR”. Anche seha ottenuto un riconoscimento globale e vanta una forte fanbase,ha ammesso di non essersiconnesso con il suo personaggio durante il suo tempo in AEW finora., che ha ricevuto reazioni contrastanti sui social media, ora è posizionata come una delle principali heel di AEW. Tuttavia,ha rivelato che staaspettando di sentire quella scintilla dalla sua performance. Jimnessunacon“Non hosentito la sua” ha condiviso. “So che ha molta popolarità. So che le persone inilchi è, ma non l’ho sentita.

