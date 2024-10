Incidente E45 Cesena, perde il controllo dell’auto e si ribalta: tre feriti (Di martedì 15 ottobre 2024) Cesena, 15 ottobre 2024 – L’E45 continua a restare un importante teatro di incidenti stradali, in particolare lungo i tratti in corrispondenza dei tanti cantieri attualmente aperti lungo la strada ad alto scorrimento. Lo dimostra quanto è accaduto oggi pomeriggio poco dopo le 16.30, quando una Dacia si è ribaltata all’altezza della frazione Cesenate di San Carlo. In quel punto volge al termine un tratto a doppio senso di circolazione ed è proprio in corrispondenza del new jersey che ‘accompagna’ verso il ritorno sulla normale direzione di marcia, che si è verificato l’urto. Il conducente della Dacia, all’interno della quale c’erano anche altre due persone, stava infatti guidando in direzione di Cesena quando ha perso il controllo del suo veicolo, che si è poi ribaltato, terminando la sua corsa all’interno della carreggiata, fortunatamente senza venire urtato da altri mezzi. Ilrestodelcarlino.it - Incidente E45 Cesena, perde il controllo dell’auto e si ribalta: tre feriti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – L’E45 continua a restare un importante teatro di incidenti stradali, in particolare lungo i tratti in corrispondenza dei tanti cantieri attualmente aperti lungo la strada ad alto scorrimento. Lo dimostra quanto è accaduto oggi pomeriggio poco dopo le 16.30, quando una Dacia si èta all’altezza della frazionete di San Carlo. In quel punto volge al termine un tratto a doppio senso di circolazione ed è proprio in corrispondenza del new jersey che ‘accompagna’ verso il ritorno sulla normale direzione di marcia, che si è verificato l’urto. Il conducente della Dacia, all’interno della quale c’erano anche altre due persone, stava infatti guidando in direzione diquando ha perso ildel suo veicolo, che si è poito, terminando la sua corsa all’interno della carreggiata, fortunatamente senza venire urtato da altri mezzi.

