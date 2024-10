"Il vero danno è quello del governatore campano". Meloni, clamoroso attacco a De Luca e al figlio: altissima tensione in aula (Di martedì 15 ottobre 2024) altissima tensione alla Camera e nuovo capitolo nella guerra tra Giorgia Meloni e Vincenzo De Luca. L'occasione è il dibattito a Montecitorio, con la premier che riferisce in aula alla vigilia del Consiglio Ue. E il discorso, a un certo punto, scivola sul governatore Pd della Campania. "Voglio dire al collega Piero De Luca, che addirittura configurava il danno erariale, che secondo me si configura come danno erariale il fatto che un presidente di Regione spenda migliaia di euro dei soldi dei cittadini per comprare una pagina del quotidiano per dirsi solo quanto è bravo quello secondo me è danno erariale, non il protocollo con l'Albania", è l'attacco frontale della presidente del Consiglio al deputato dem nonché figlio del governatore, riferendosi proprio all'iniziativa elettorale del padre. Liberoquotidiano.it - "Il vero danno è quello del governatore campano". Meloni, clamoroso attacco a De Luca e al figlio: altissima tensione in aula Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024)alla Camera e nuovo capitolo nella guerra tra Giorgiae Vincenzo De. L'occasione è il dibattito a Montecitorio, con la premier che riferisce inalla vigilia del Consiglio Ue. E il discorso, a un certo punto, scivola sulPd della Campania. "Voglio dire al collega Piero De, che addirittura configurava ilerariale, che secondo me si configura comeerariale il fatto che un presidente di Regione spenda migliaia di euro dei soldi dei cittadini per comprare una pagina del quotidiano per dirsi solo quanto è bravosecondo me èerariale, non il protocollo con l'Albania", è l'frontale della presidente del Consiglio al deputato dem nonchédel, riferendosi proprio all'iniziativa elettorale del padre.

