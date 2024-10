Bubinoblog - IL PRESERALE DI RAI1: TORNA L’EREDITÀ, CERCASI CONDUTTORE PER REAZIONE A CATENA

Leggi tutta la notizia su Bubinoblog

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ildiattende come mai da anni il ritorno de “”, il più longevo quiz della tv italiana. La data del rientro e il destino di “”. Partiamo intanto da “” che inizierà la nuova stagione domenica 3 novembre. Al timone Marco Liorni che condurrà anche alcuni speciali serali con i vip. E non solo: Liorni sarà infatti il volto de “L’Anno che verrà”, il tradizionale veglione del 31 dicembre di. Il game show andrà in onda fino a sabato 31 maggio 2025. Dalle anticipazioni di Tvblog apprendiamo inoltre che domenica 1 giugno tornerà “”. La conduzione di Pino Insegno ha visto un calo di 2,5 punti. Per la prima volta dopo tanti anni si è avvertito qualche scricchiolamento dia vantaggio di Canale 5 con alcuni pareggi e vittorie de “La Ruota della Fortuna”.