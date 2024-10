Highlights e gol Svizzera-Danimarca 2-2: Nations League 2024/2025 (VIDEO) (Di martedì 15 ottobre 2024) Gli Highlights e le azioni salienti di Svizzera-Danimarca 2-2, match della quarta giornata della fase a gironi di Nations League 2024/2025. Apre Freuler (Bologna), risponde Isaksen (Lazio). Il tutto nel giro di un minuto. Al 46? è un rigore di Amdouni a riportare avanti nel punteggio la Svizzera, ma la Danimarca reagisce nella ripresa con il gol di Eriksen al 69?. Ecco le azioni salienti.  pic.twitter.com/e8sDjflL7C — ballerstopkbjv (@ballerstopkbjv) October 15, 2024 Gol di Isaksen in nazionale nella gara contro la Svizzera pic.twitter.com/xb6Zna2CTf — Lazio.live (@LazioLive) October 15, 2024 pic.twitter.com/fDROG5fiYG — Follow @CenterOfGoals (@HulmeAudre26426) October 15, 2024 ERIKSEN SCORES FOR DENMARK!! He’s on fire pic.twitter.com/q3ntlEsEOh — . (@TheYoroEra) October 15, 2024 Highlights e gol Svizzera-Danimarca 2-2: Nations League 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Glie le azioni salienti di2-2, match della quarta giornata della fase a gironi di. Apre Freuler (Bologna), risponde Isaksen (Lazio). Il tutto nel giro di un minuto. Al 46? è un rigore di Amdouni a riportare avanti nel punteggio la, ma lareagisce nella ripresa con il gol di Eriksen al 69?. Ecco le azioni salienti.  pic.twitter.com/e8sDjflL7C — ballerstopkbjv (@ballerstopkbjv) October 15,Gol di Isaksen in nazionale nella gara contro lapic.twitter.com/xb6Zna2CTf — Lazio.live (@LazioLive) October 15,pic.twitter.com/fDROG5fiYG — Follow @CenterOfGoals (@HulmeAudre26426) October 15,ERIKSEN SCORES FOR DENMARK!! He’s on fire pic.twitter.com/q3ntlEsEOh — . (@TheYoroEra) October 15,e gol2-2:) SportFace.

Highlights e gol Serbia-Svizzera 2-0 - Nations League 2024/2025 (VIDEO) - La squadra di Stojkovic sfrutta l’autorete di Elvedi per portarsi avanti in chiusura di prima frazione. La Serbia batte 2-0 la Svizzera nel match valido per la terza giornata di Nations League 2024/2025. . Nel secondo tempo ci pensa il solito bomber Mitrovic (61?) a chiudere i conti per il 2-0 finale. (Sportface.it)

Highlights e gol Svizzera-Spagna 1-4 : Nations League 2024/2025 (VIDEO) - Al 20? però la partita cambia con l’espulsione di Le Normand e la Svizzera accorcia le distanze con Amdouni (41?). The post Highlights e gol Svizzera-Spagna 1-4: Nations League 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Nella ripresa però la Spagna chiude i conti. Ecco le azioni salienti. Gli highlights e le azioni salienti di Svizzera-Spagna 1-4, match del girone 4 di Lega A di Nations ... (Sportface.it)

Highlights e gol Danimarca-Svizzera 2-0 : Nations League 2024/2025 (VIDEO) - Ecco, quindi, i video dei gol. I video degli highlights e i gol di Danimarca-Svizzera, sfida valida per la Nations League 2024/2025 che ha visto i padroni di casa imporsi per 2-0. . Decisive le reti nel finale di Dorgu e Hojbjerg, con il giovane esterno del Lecce che segna all’82’, poco dopo il suo ingresso in campo, con un tiro ravvicinato di destro, mentre il centrocampista è perfetto nel suo ... (Sportface.it)