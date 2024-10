Harris attacca Trump, 'instabile e squilibrato' (Di martedì 15 ottobre 2024) Kamala Harris ha attaccato Donald Trump definendolo "instabile", "squilibrato" e in cerca di "potere incontrollato". "Guardate i suoi comizi. Ascoltate le sue parole. Ci dice chi è e ci dice cosa farebbe se venisse eletto presidente", ha detto in un comizio ieri sera in Pennsylvania, facendo sentire al pubblico una registrazione della proposta del tycoon su Fox News di usare la guardia nazionale o l'esercito nell'election day "contro il nemico interno", identificato negli "estremisti della sinistra radicale". Quotidiano.net - Harris attacca Trump, 'instabile e squilibrato' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Kamalahato Donalddefinendolo "", "" e in cerca di "potere incontrollato". "Guardate i suoi comizi. Ascoltate le sue parole. Ci dice chi è e ci dice cosa farebbe se venisse eletto presidente", ha detto in un comizio ieri sera in Pennsylvania, facendo sentire al pubblico una registrazione della proposta del tycoon su Fox News di usare la guardia nazionale o l'esercito nell'election day "contro il nemico interno", identificato negli "estremisti della sinistra radicale".

