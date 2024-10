Grande Fratello, Lorenzo Spolverato attacca Yulia Bruschi che sbotta: "Sei cambiato" (VIDEO) (Di martedì 15 ottobre 2024) Lorenzo Spolverato avrebbe voluto che Yulia Bruschi si schierasse con lui durante le nomination del Grande Fratello, ma la ragazza ha preferito rimanere neutrale, deludendolo. Comingsoon.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato attacca Yulia Bruschi che sbotta: "Sei cambiato" (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di martedì 15 ottobre 2024)avrebbe voluto chesi schierasse con lui durante le nomination del, ma la ragazza ha preferito rimanere neutrale, deludendolo.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - scatta il bacio tra Shaila Gatta e Javier Martinez : il video - Salvo poi lasciarsi andare ad effusioni nel letto (clicca qui per guardare il video), tanto da costringere Michael Castorino ad abbandonare il letto per trasferirsi altrove. Io sento qualcosa, mi piace“. Ricordiamo che l’ex velina di Striscia la notizia ha inizialmente mostrato un interesse per Lorenzo Spolverato ma, quando il modello ha cominciato a trascorrere del tempo con Helena Prestes, la ... (Isaechia.it)

Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera - nuove nomination e sondaggi - chi sarà il prossimo eliminato - Chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera I concorrenti . Se ti stai chiedendo chi è uscito dal Grande Fratello ieri sera, lunedì 14 ottobre 2024, devi sapere che l'eliminato è un nip. In nomination c'erano sei persone, ma già dai sondaggi pubblicati prima della puntata si capiva come sarebbe andata. (Ilgiornaleditalia.it)

“Grande Fratello” - il secondo eliminato : colpo di scena - ecco chi ha lasciato la casa - Infine, come ricorda TvZap, sono stati nominati per la prossima eliminazione Yulia, Lorenzo, Amanda e Shaila, aprendo un nuovo capitolo di tensione e attese per i fan del programma. In studio, Rebecca Staffelli ha dato voce al popolo dei social, riportando commenti e opinioni del pubblico che seguiva la puntata da casa. (Urbanpost.it)