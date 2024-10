Ilrestodelcarlino.it - Giornata della salute mentale. Quattro giorni di Recovery Talks

(Di martedì 15 ottobre 2024) In continuità con lamondialearriva ": percorsi per la città". Un ciclo digiornate, ieri la prima, organizzate da Alma Mater, Azienda Usl, Comune e Città Metropolitana, aperte a chi ogni giorno lavora e si scontra con i disagi mentali, a chi studia o vuole semplicemente approfondire i passi e gli interventi realizzati per il benessere del singolo ecomunità. "Una bellissima esperienza per aiutare ad affrontare i problemi di natura psicologica con dei laboratori aperti in tutta la città. Dopo la pandemia abbiamo avuto un aumento di richieste di supporto psicologico. – spiega il Rettore Giovanni Molari – Da allora abbiamo attivato diversi percorsi, sia per gli studenti che per tutto il personale e devo dire che il numero di richieste, specialmente nell’ultimo anno, sono diminuite".