F1, Toto Wolff: "Hamilton si adatterà bene alla Ferrari, proveremo a batterlo come avversario"

Il Mondiale 2024 di Formula Uno sta per entrare nella fase calda, con i riflettori puntati sulla lotta per il titolo tra Max Verstappen e Lando Norris, ma nel frattempo è sempre più vicino il passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari. Il sette volte iridato approderà a Maranello nel 2025, mentre il suo posto verrà occupato dal diciottenne italiano Andrea Kimi Antonelli. La sfida di Hamilton si preannuncia allettante e impegnativa, dopo una lunga carriera in cui ha sempre corso per scuderie britanniche. Toto Wolff è convinto che il pilota inglese riuscirà ad adattarsi velocemente alla sua nuova vita in Italia: "Molte persone dicano che sarà molto difficile. Ma credo che se si dice che sarà molto complicato, spesso è il contrario. La Ferrari è una grande squadra, ci sono grandi persone, tante emozioni e passione e quindi c'è pressione.

“La mia testa è già alla Williams. Hamilton? Terrò la mia opinione per me” : le ultime settimane di Sainz in Ferrari - Oltre il numero di successi, un’esperienza ricca di insegnamenti e grandi traguardi soprattutto a livello personale: “Sono stati quattro anni preziosi. Ma con la Ferrari sarà un addio o un arrivederci? “Resterò per tutta la vita un pilota della Rossa e chissà…magari le nostre strade si incontreranno di nuovo“. (Ilfattoquotidiano.it)

Hamilton-Ferrari - salta tutto : bocciatura pesantissima - Lewis Hamilton correrà con la Ferrari dal prossimo anno (LaPresse) – Ilveggente. . Il tutto per cause di forza maggiori, indipendenti dalla volontà del pilota e anche della stessa Ferrari. Nel bocciare l’idea di assoldare Hamilton in scuderia, Binotto ha condiviso anche il suo pronostico sul futuro della Formula 1. (Ilveggente.it)

F1 - Binotto : “Ferrari? Non avrei preso Hamilton - Leclerc va accompagnato all’obiettivo” - . Fred ha saputo proseguire il progetto all’insegna della continuità, non ha rivoluzionato un’organizzazione strutturata e funzionale. Ma lui ha fatto molto bene ad andare alla Ferrari, condivido la sua decisione”. Ha fatto anche scelte sue, ma lo ripeto: se la Ferrari vince sono contento perché conosco il team e so quanta fatica è stata spesa per portarlo a un certo livello”. (Sportface.it)