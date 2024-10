Eternit e tonnellate di rifiuti edili in una discarica abusiva, denunciato imprenditore (Di martedì 15 ottobre 2024) Ceparana, 15 ottobre 2024 – La guardia di finanza spezzina sequestra una discarica di rifiuti a cielo aperto in Val di Vara. Lo scorso fine settimana, i finanzieri del Comando provinciale della Spezia hanno posto sotto sequestro un’ampia area nei pressi dell’uscita autostradale di Ceparana, nel Comune di Bolano, adibita a discarica non autorizzata di rifiuti. Il proprietario, un imprenditore edile di origine albanese, è stato denunciato all’autorità giudiziaria spezzina. Il terreno in questione, peraltro situato in area verde e all’interno del parco fluviale del fiume Vara, è risultato essere oggetto di vari sversamenti di rifiuti vari, per diverse decine di tonnellate, ancora in fase di caratterizzazione e qualificazione, compresi materiali pericolosi costituiti da tettoie in fibrocemento (Eternit). Lanazione.it - Eternit e tonnellate di rifiuti edili in una discarica abusiva, denunciato imprenditore Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ceparana, 15 ottobre 2024 – La guardia di finanza spezzina sequestra unadia cielo aperto in Val di Vara. Lo scorso fine settimana, i finanzieri del Comando provinciale della Spezia hanno posto sotto sequestro un’ampia area nei pressi dell’uscita autostradale di Ceparana, nel Comune di Bolano, adibita anon autorizzata di. Il proprietario, unedile di origine albanese, è statoall’autorità giudiziaria spezzina. Il terreno in questione, peraltro situato in area verde e all’interno del parco fluviale del fiume Vara, è risultato essere oggetto di vari sversamenti divari, per diverse decine di, ancora in fase di caratterizzazione e qualificazione, compresi materiali pericolosi costituiti da tettoie in fibrocemento ().

