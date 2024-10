Ilfattoquotidiano.it - Digitale, al via “ComoLake2024”, il mega evento (privato) promosso dal governo ma pagato dalle aziende che prendono il Pnrr

(Di martedì 15 ottobre 2024) I fondi per la trasformazionedel Paese aldal. Si apre oggi la “– The Great Challenge”, la seconda conferenza di settore promossa dal Dipartimento per l’innovazionedel sottosegretario Alessio Butti: fino al 18 ottobre al centro congressi di Villa Erba di Cernobbioposto tutte le big-tech del comparto e mezzo, dal sottosegretario Alfredo Mantovano a una vera e proprio staffetta di ministri (Bernini, Crosetto, Schillaci, Calderone, Zangrillo e Abodi). Con 160 speaker provenienti da 14 Paesi e 28 gruppi di lavoro la portata è fuori discussione, ma interessante il meccanismo di finanziamento che si è messo in moto dietro questa poderosa iniziativa che ha raccolto oltre due milioni di sponsorizzazioni da oltre 80tra le quali spiccano anche società pubbliche.