Conte contro Meloni in Aula: "Basta vittimismo e complottismo", Schlein: "Attacco da bulla a Sea Watch"

Alla Camera, dopo l'intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, hanno preso la parola il leader del M5s e la segretaria del Pd. Giuseppe Conte ha criticato Meloni per il suo "vittimismo complottista", mentre Elly Schlein ha condannato "l'attacco da bulla" nei confronti della Ong Sea Watch, e ha fatto riferimento all'inchiesta di Fanpage.it sui giovani di FdI.

Meloni contro il M5S : “Se devo farmi spiegare le cose da voi mi dimetto”. E Conte attacca - (Adnkronos) – Giorgia Meloni oggi in Senato a muso duro contro il M5S, che nelle repliche ha lanciato l'affondo ai grillini sul tema della transizione ecologica. E Conte attacca appeared first on L'Identità . . "Se devo farmi spiegare cosa ho detto da un esponente del M5S, mi dimetto…", le parole della premier in Aula, che in serata hanno suscitato la piccata reazione con […] The post Meloni ... (Lidentita.it)

Meloni contro il M5S : “Se devo farmi spiegare le cose da voi mi dimetto”. E Conte attacca - (Adnkronos) – Giorgia Meloni oggi in Senato a muso duro contro il M5S, che nelle repliche ha lanciato l'affondo ai grillini sul tema della transizione ecologica. "Se devo farmi spiegare cosa ho detto da un esponente del M5S, mi dimetto…", le parole della premier in Aula, che in serata hanno suscitato la piccata reazione con […]. (Periodicodaily.com)

“I poteri forti sono in luna di miele con il suo governo - la smetta col vittimismo complottista” : l’attacco di Conte a Meloni in Aula - La smetta con questo vittimismo complottista, si tolga il guscio di Calimero”. . Sia onesta con se stessa: i poteri forti sono in luna di miele con il vostro governo. Governi se ne è capace”, conclude Conte. “Gli italiani l’hanno votata per governare non per lamentare della fatica di governare e di complottismi vari. (Ilfattoquotidiano.it)