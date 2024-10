Compleanno amaro per Fedez, il silenzio social e l’indiscrezione sulla convocazione dal pm (Di martedì 15 ottobre 2024) Se un anno fa festeggiava con una cena in famiglia, e un fantastico concerto dei Blink 182, oggi Fedez compie gli anni da solo. È stato un anno turbolento e atipico, per lui: prima lo scandalo del Pandoro che ha travolto la moglie Chiara Ferragni, poi la separazione choc, i flirt a ripetizione, la brutta vicenda del pestaggio al personal trainer Cristiano Iovino. E il risultato di tutto questo, è che in occasione dei suoi 35 anni il rapper milanese è scomparso. Fedez non ha postato nulla, neanche oggi, ed è sparito dai radar social da diversi giorni. Tanto che alcuni followers hanno iniziato a preoccuparsi. “Che fine hai fatto???”, ha scritto un utente, “manchi, anche Silvio (il cane di Fedez, ndr) ci mancaspero che tu stia bene”. Metropolitanmagazine.it - Compleanno amaro per Fedez, il silenzio social e l’indiscrezione sulla convocazione dal pm Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Se un anno fa festeggiava con una cena in famiglia, e un fantastico concerto dei Blink 182, oggicompie gli anni da solo. È stato un anno turbolento e atipico, per lui: prima lo scandalo del Pandoro che ha travolto la moglie Chiara Ferragni, poi la separazione choc, i flirt a ripetizione, la brutta vicenda del pestaggio al personal trainer Cristiano Iovino. E il risultato di tutto questo, è che in occasione dei suoi 35 anni il rapper milanese è scomparso.non ha postato nulla, neanche oggi, ed è sparito dai radarda diversi giorni. Tanto che alcuni followers hanno iniziato a preoccuparsi. “Che fine hai fatto???”, ha scritto un utente, “manchi, anche Silvio (il cane di, ndr) ci mancaspero che tu stia bene”.

