Ultimouomo.com - Come è andato il secondo anno di indipendenza di Ultimo Uomo

Leggi tutta la notizia su Ultimouomo.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’dicompie due anni e siamo qui per ringraziarvi: esistiamo ancora grazie a voi. È un traguardo frutto del nostro lavoro, di cui siamo felici, ma soprattutto del fatto che voi continuiate a credere nella nostra idea di giornalismo indipendente. Riteniamo importante aggiornarvi sule cose; dirvi cosa abbiamo fatto quest’e cosa vogliamo fare in futuro. Negli ultimi mesi abbiamo ricominciato a fare una cosa che ci avevate chiesto, ovvero più longform. Più storie speciali raccontate in modo speciale e presentate in modo speciale. Storie raccontate, magari, da una penna speciale. Ci sono stati quindi i racconti di Sandro Modeo, su Sinner o sugli atleti eccezionali di Parigi. Il ritratto di Bobby Charlton di David Winner.