Cocciaretto-Ito in tv | data orario canale e diretta streaming Wta Osaka 2024

Elisabetta Cocciaretto se la vedrà contro Aoi Ito nel secondo turno del WTA 250 di Osaka 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città giapponese. La marchigiana all'esordio ha faticato le proverbiali sette camicie per avere la meglio contro la lucky loser francese Jessica Ponchet, a cui ha annullato anche un match point prima di prevalere al tie-break decisivo dopo più di tre ore di lotta. Adesso per lei c'è la qualificata nipponica che, dopo aver vinto due buone partite nel tabellone cadetto, al debutto nel main draw ha piegato in rimonta la statunitense Sofia Kenin, ex numero quattro del ranking mondiale nonché campionessa degli Australian Open 2020. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto della carriera, con Cocciaretto che partirà nettamente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.

