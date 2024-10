Ilgiorno.it - Chiara Ferragni riceve il tapiro e punge Fedez: “Noi coppia aperta? Non lo sapevo”. E il rapper non replica

(Di martedì 15 ottobre 2024), Federico non risponde. Si potrebbe riassumere così, in estrema sintesi, quanto accaduto durante la puntata di lunedì 14 ottobre di Striscia la Notizia. Valerio Staffelli è si è messo sulle tracce diper consegnarle il suo quintodella carriera, il numero 1500 della storia del programma. L’influencer, secondo la redazione di Striscia, si sarebbe meritata il “riconoscimento” non solo per gli ultimi sviluppi sul caso Pandoro-Gate (per cui i suoi legali sono abbastanza convinti di poter arrivare all’archiviazione prima del processo), ma anche, e forse soprattutto, per le recenti rivelazioni di Taylor Mega. L’ex fidanzata di Tony Effe ha infatti confessato di aver avuto una storia con(“Tra noi era più una cosa fisica, passionale”) mentre il 35enne di Rozzano era ancora sposato con