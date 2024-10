Cerca di sedare una lite tra fidanzati: giovane accoltellato a Cava (Di martedì 15 ottobre 2024) Momenti di tensione, ieri sera, nel rione Gescale a Santa Maria del Rovo a Cava de’ Tirreni, dove un ragazzo è intervenuto per soccorrere una giovane mentre - secondo una prima ricostruzione dei fatti - veniva aggredita verbalmente e fisicamente dal fidanzato nel corso di una violenta lite. Salernotoday.it - Cerca di sedare una lite tra fidanzati: giovane accoltellato a Cava Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Momenti di tensione, ieri sera, nel rione Gescale a Santa Maria del Rovo ade’ Tirreni, dove un ragazzo è intervenuto per soccorrere unamentre - secondo una prima ricostruzione dei fatti - veniva aggredita verbalmente e fisicamente dal fidanzato nel corso di una violenta

