Cena fra ex studenti del Giorgi anni ’60 con qualche sorpresa

Una Cena tra studenti di un tempo è sempre un avvenimento, ma questo forse lo è un po di più. Erano i primi anni '60 all'Istituto Professionale "Giovanni Giorgi", fondato sulle ceneri della Scuola Tecnica "Carlo Del Prete": già questo può essere un record. Ma c'è di più: al tavolo della Casina delle Rose non ci sono solo ex studenti, ma anche un loro insegnante! Prossimamente vorremmo ritrovarci più numerosi. Siamo dell'Associazione "Amici del Fermi-Giorgi", dato che ora i due Istituti si sono "fusi" come Polo Scientifico Tecnico Professionale. Chi è interessato (speriamo molti) può contattare un socio al n° 333 651 0173.

