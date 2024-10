Caso Keu, analisi e parti civili. Stoccata dell’Unione inquilini: "E’ una giunta menefreghista" (Di martedì 15 ottobre 2024) SANTA CROCE L’Unione inquilini torna a bacchettare la nuova giunta di centrodestra di Santa Croce sul "Caso Keu". E lo fa scrivendo una lettere aperta ai sindaci di Pisa, Pontedera, Empoli, Bucine, Terranova Bracciolini, Montaione, Crespina Lorenzana, Massarosa che "stanno tentando di costituirsi parte civile nel procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Firenze". "So che alcune delle vostre amministrazioni sono state praticamente obbligate a costituirsi parte civile, ma al contempo sono conscio che indipendentemente dagli schieramenti politici e anche a discapito delle poche risorse finanziarie, molti Comuni cercano di intervenire nel suddetto processo – le parole dell’avvocato Luca Scarselli, responsabile dell’Unione inquilini – E’ un fatto certamente apprezzabile e lodabile. Lanazione.it - Caso Keu, analisi e parti civili. Stoccata dell’Unione inquilini: "E’ una giunta menefreghista" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) SANTA CROCE L’Unionetorna a bacchettare la nuovadi centrodestra di Santa Croce sul "Keu". E lo fa scrivendo una lettere aperta ai sindaci di Pisa, Pontedera, Empoli, Bucine, Terranova Bracciolini, Montaione, Crespina Lorenzana, Massarosa che "stanno tentando di costituirsi parte civile nel procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Firenze". "So che alcune delle vostre amministrazioni sono state praticamente obbligate a costituirsi parte civile, ma al contempo sono conscio che indipendentemente dagli schieramenti politici e anche a discapito delle poche risorse finanziarie, molti Comuni cercano di intervenire nel suddetto processo – le parole dell’avvocato Luca Scarselli, responsabile– E’ un fatto certamente apprezzabile e lodabile.

