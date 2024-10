Cantù, camion rimane incastrato sotto un ponte (Di martedì 15 ottobre 2024) Cantù, 15 ottobre 2024 – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, questa mattina, per liberare l’autoarticolato rimasto incastrato sotto un ponte in via Risorgimento a Cantù. Le squadre del distaccamento di Cantù, hanno messo in sicurezza il veicolo incastrato, che nell’urto è rimasto danneggiato sotto il ponte che nella parte superiore corrisponde a Corso Unità d’Italia. Assieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti di polizia locale e i tecnici dell’amministrazione comunale. La strada è stata temporaneamente chiusa per svolgere le operazioni di verifica sui danni causati e sulla stabilità Ilgiorno.it - Cantù, camion rimane incastrato sotto un ponte Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, questa mattina, per liberare l’autoarticolato rimastounin via Risorgimento a. Le squadre del distaccamento di, hanno messo in sicurezza il veicolo, che nell’urto è rimasto danneggiatoilche nella parte superiore corrisponde a Corso Unità d’Italia. Assieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti di polizia locale e i tecnici dell’amministrazione comunale. La strada è stata temporaneamente chiusa per svolgere le operazioni di verifica sui danni causati e sulla stabilità

Il tir gigante incastrato per ore nel sottopassaggio a Cantù - Disavventura oggi martedì 15 ottobre per un grosso Tir che è rimasto incastrato nel sottopassaggio di Cantù in via Risorgimento. La segnalazione (foto di Karen Marie) è arrivata circa 5 ore fa e i vigili del fuoco sono stanno risolvendo la situazione per cui ci è voluto un lungo intervento... (Quicomo.it)