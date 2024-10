Camion esce di strada nel cuneese, passeggero precipita da viadotto e muore (Di martedì 15 ottobre 2024) Grave incidente stradale questa sera sull’autostrada Torino-Savona, in località Priero Grave incidente mortale questa sera sull’autostrada Torino-Savona, in località Priero. Un Camion che viaggiava in direzione del capoluogo piemontese per cause ancora in corso di accertamento è uscito dalla carreggiata rimanendo in bilico su un viadotto. Nell’urto il passeggero sarebbe stato sbalzato fuori dal mezzo Sbircialanotizia.it - Camion esce di strada nel cuneese, passeggero precipita da viadotto e muore Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Grave incidentele questa sera sull’autoTorino-Savona, in località Priero Grave incidente mortale questa sera sull’autoTorino-Savona, in località Priero. Unche viaggiava in direzione del capoluogo piemontese per cause ancora in corso di accertamento è uscito dalla carreggiata rimanendo in bilico su un. Nell’urto ilsarebbe stato sbalzato fuori dal mezzo

Incidente in A13 tra due camion : traffico in tilt - Per chi è diretto verso Padova, dopo l'uscita di Ferrara sud, dove si è formata una coda di 5 km, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Occhiobello. Sulla A13 Bologna-Padova, tra Ferrara sud e Occhiobello, in direzione di Padova, riaperto il tratto, precedentemente chiuso alle 13, per un incidente avvenuto all'altezza del km 42 che ha visto il coinvolgimento di due camion. (Ilrestodelcarlino.it)

Violento incidente tra due camion : chiusa e riaperta l'autostrada - IN AGGIORNAMENTO - Incidente tra due camion in autostrada. Lunedì, intorno alle 13, si è verificato un violento scontro al chilometro 42 dell’A13 Bologna-Padova, tra Ferrara Nord e Occhiobello, in direzione Padova. L’incidente ha costretto, immediatamente, le autorità a chiudere il tratto. Sul posto, sono subito... (Ferraratoday.it)

Incidente tra due camion in autostrada. Lunedì, intorno alle 13, si è verificato un violento scontro al chilometro 42 dell'A13 Bologna-Padova, tra Ferrara Nord e Occhiobello, in direzione Padova. L'incidente ha costretto le autorità a chiudere il tratto.