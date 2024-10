Laprimapagina.it - “Calmocobra” è il nuovo album di Tananai che a novembre sarà nei palasport

Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Milano. «Io voglio restare calmo, perché tutto quello che mi circonda, dalle persone alle cose, agli alberi, agli animali e a un fuoco che divampa, io li voglio vedere per quello che sono, voglio distinguerne i contorni, li voglio guardare negli occhi». È la sintesi fatta daalla vigilia della pubblicazione del suo”, in arrivo venerdì 18 ottobre, composto da dodici canzoni, nove completamente inedite, e con i singoli “Veleno” (disco di platino), “Storie brevi” con Annalisa (doppio disco di platino) e “Ragni”. «Faccio musica da quando ero piccolo, da sempre produco i miei brani – ha confidato – Per me, oltre alla voce, è fondamentale il sound. Collaboro con molte persone, che danno un valore aggiunto e sono fondamentali, ma faccio molte cose da solo».